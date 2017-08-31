«Олімпійські історії» з фехтувальницею Оленою Кривицькою

Найближча субота, 2 вересня, традиційно подарує спортивним шанувальникам спорту новий випуск програми «Олімпійські історії», яка виходить на телеканалі «Київ» за підтримки Національного олімпійського комітету України.

Героїнею випуску стане бронзова призерка чемпіонату світу з фехтування на шпагах Олена Кривицька. Талановита спортсменка поділиться своєю цікавою олімпійською історією. Не пропустіть!

Вмикайте телеканал «Київ» у суботу, 2 вересня, о 14:00!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.