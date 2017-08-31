На Кіровоградщині пройшли «Олімпійською стежкою»

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У рамках відзначення 26-ої річниці незалежності України в селищі Новому на Кіровоградщині відбувся спортивно-патріотичний захід «Олімпійською стежкою», який зібрав більше 170 дітей.
Свято для дітлахів організували та провели місцеві волонтери на чолі з учасником антитерористичної операції Олександром Скоркіним, за сприяння відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.
На початку дійства юні мешканці селища разом виконали гімн України. Потім юнаки та дівчата взяли участь в оздоровчій пробіжці, під час якої кожен бажаючий міг потримати в руках олімпійський факел.
Гарно розім’явшись діти сформували 7 команд, які проходили різні етапи спортивної естафети. Кожен учасник за заданий проміжок часу повинен був виконати технічні елементи із різних видів спорту: футболу, волейболу, настільного тенісу, гімнастики, бадмінтону, тощо. Перемогу святкувала команда, гравці якої сумарно виконали більшу кількість вдалих спроб .
Всі учасники спортивних змагань, як нагадування про початок навчального року, отримали олімпійські щоденники від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.
Завершилося спортивне свято розіграшем безкоштовної лотереї та запальною танцювальною програмою.