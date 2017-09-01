«Вперед, на Олімп!» з нашими олімпійцями

Цими вихідними, а саме у неділю, 3 вересня, на вас чекає чергова цікава порція спортивних новин в новому випуску програми «Веперд, на Олімп!», яка виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України.

В черговому випуску на вас чекають ексклюзивні коментарі наших медалісток нещодавніх чемпіонатів світу.

Срібна призерка світової першості з вільної боротьби Юлія Ткач поділиться своїми враженнями від виступу на найголовнішому старті року, а володарка срібної медалі чемпіонату світу з легкої атлетики Юлія Левченко розкаже про емоції щодо виступу в Лондоні.

Також в програмі ви побачити, як на Івано-Франківщині зустріли делегацію Олімпійського комітету на чолі з його президентом Сергієм Бубкою.

Не пропустіть! Неділя, 3 вересня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.