Держслужбовці Кіровоградщини показали спортивний клас

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Нещодавно в селищі Олександрівка Кіровоградської області відбулися змагання серед державних службовців, організовані обласною профспілкою держслужбовців, обласною організацією ФСТ «Спартак», за підтримки управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації й відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.
Представники 11 команд вели боротьбу у 5-ти видах спорту: волейбол, міні-футбол, шахи, шашки, настільний теніс. У загальнокомандному заліку третє місце посіла команда Долинського району, срібні нагороди вибороли представники Онуфріївського району, а перемогу розділили спортсмени-аматори Олександрівського та Олександрійського районів.
Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями, кубками і цінними подарунками від організаторів.
За результатами змагань буде сформована збірна команда з кращих спортсменів для участі у Всеукраїнській спартакіаді, яка буде проводитись наприкінці вересня в Ужгороді.