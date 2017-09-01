Держслужбовці Кіровоградщини показали спортивний клас

Нещодавно в селищі Олександрівка Кіровоградської області відбулися змагання серед державних службовців, організовані обласною профспілкою держслужбовців, обласною організацією ФСТ «Спартак», за підтримки управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації й відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області.

Представники 11 команд вели боротьбу у 5-ти видах спорту: волейбол, міні-футбол, шахи, шашки, настільний теніс. У загальнокомандному заліку третє місце посіла команда Долинського району, срібні нагороди вибороли представники Онуфріївського району, а перемогу розділили спортсмени-аматори Олександрівського та Олександрійського районів.

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями, кубками і цінними подарунками від організаторів.

За результатами змагань буде сформована збірна команда з кращих спортсменів для участі у Всеукраїнській спартакіаді, яка буде проводитись наприкінці вересня в Ужгороді.