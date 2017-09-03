У Донецькому вищому училищі олімпійського резерву ім. С.Бубки відбулося свято Першого дзвоника

1 вересня Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки відкрило свої двері для учнів і студентів – уже втретє в Бахмуті на базі спортивно-оздоровчого табору «Вогник».

На святі Першого дзвоника з привітальними словами до дітей, їх батьків та вчителів звернулися почесні гості: начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимир Мицик, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради Віктор Лис, директор Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С.Бубки Ігор Анушкевич.

- Ми всі прагнемо, щоб Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки було одним із кращих в Україні. І для цього обласна державна адміністрація прикладає дуже багато зусиль. Так, на сьогоднішній день розроблена проектно-кошторисна документація на реконструкцію гуртожитку, будівництво нового навчального корпусу. В училищі створені найкращі умови поєднання навчального процесу та тренувань – щоб учні отримали знання загальноосвітньої школи, потім диплом молодшого спеціаліста з фізичної культури і підвищили свою спортивну майстерність. Тут уже з’явилися перші переможці всеукраїнських та міжнародних змагань – віримо, що це лише початок шляху спортсменів Донеччини до найвищих сходинок олімпійського п’єдесталу, - сказав Володимир Мицик та подякував учителям і тренерам навчального закладу за їх кропітку неоціненну роботу з виховання нових чемпіонів.

Володимир Мицик вручив грамоти управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації учням училища, які досягли вершин у освіті та спорті: переможниці всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови Крістіні Дунській, володарці «золота» чемпіонату Європи з легкої атлетики серед юніорів у естафеті 4x400 м Олені Радюк, бронзовій призерці чемпіонату Європи з боротьби вільної серед школярів Марині Гетті.

Особливу увагу приділили новим учням Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С.Бубки, що почнуть своє навчання в 7 класі. Студенти четвертого курсу, для яких поточний навчальний рік є випускним, сказали їм декілька напутніх слів, побажавши бути активними, товариськими, допитливими, наполегливими, а також вручили спеціальні подарунки.

Після того, як пролунав перший дзвоник, юних спортсменів запросили до класних кімнат та аудиторій на перший шкільний урок, присвячений європейській інтеграції України.