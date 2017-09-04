Олександр Хижняк – чемпіон світу з боксу!

На світовій першості з боксу в німецькому Гамбурзі український боксер Олександр Хижняк у ваговій категорії 75 кг здобув «золото».

У фіналі наш спортсмен впевнено переміг казахстанського боксера Абильхана Аманкула.

Відзначимо, за підсумками чемпіонату світу Олександра було визнано найкращим боксером турніру.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсмена, тренерський склад збірної з чудовим здобутком, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових звершень.