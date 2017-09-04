На Рівненщині завершилось «Олімпійське літо»

Днями в рамках проекту «Молодь Демидівщини за соціальну підтримку дітей» відбулися дні комплексного й дуже активного відпочинку на березі Хрінницького водосховища, що на Рівненщині.

Для місцевих дітей було організовано піший туристичний похід, таборування на базі спортивно-оздоровчого табору «Олімпієць», спортивні змагання та мистецькі майстер-класи. До реалізації цього проекту активно долучились комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» обласної ради та відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області.

Вони підготували для дітей командні та індивідуальні змагання в рамках Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Олімпійське літо».

Учасники заздалегідь були розподілені на команди, тому після короткого інструктажу всі без довгих зволікань взялися за подолання п’яти естафет. За їхніми підсумками діти, які назвалися «Чемпіонами» цілком виправдали свою назву, бо впевнено перемогли всіх суперників і здійнялися на найвищу сходинку п’єдесталу. А під час індивідуальних конкурсів особливо успішно виступила Солоняк Юлія. Вона зуміла перемогти в конкурсах «Скакалка» та «Гімнастичний». А під час останнього навіть повторити попередній рекорд «Олімпійського літа» і дійти до п’ятого етапу, під час якого потрібно було одночасно впоратися з обертанням п’яти обручів протягом однієї хвилини.

Після завершення всіх спортивних стартів організатори відзначили учасників пам’ятними призами, а найуспішніші отримали ще й дипломи і подарунки від організаторів.