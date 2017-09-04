Голова Черкаського відділення НОК України Андрій Більда привітав першокурсників інституту пожежної безпеки

У Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля відбулися урочистості з нагоди початку нового навчального року.

Захід розпочали із покладання квітів до стели полеглим Героям. Цього дня першокурсники складали Присягу служби цивільного захисту і проходили посвяту у студенти. Всі першокурсники навчального закладу на плацу отримували відповідні посвідчення.

Голова відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Андрій Більда долучився до церемонії вручення посвідчень студентам.

Слід відзначити, що в цьому виші значну увагу приділяють фізичній підготовці курсантів та студентів. Навіть під час урочистої лінійки презентували види спорту, якими займаються в навчальному закладі. Серед курсантів та студентів є відомі спортсмени, а в самій академії діє спортивний комплекс, на базі якого працюють численні спортивні секції.



