Пхьончхан готовий до проведення успішних зимових Олімпійських ігор

Протягом декілька днів у корейському Пхьончхані з дев’ятим і останнім візитом перебувала Координаційна комісія Міжнародного Олімпійського Комітету.

Голова Координаційної комісії Гунілла Ліндберг підкреслила готовність столиці Ігор-2018 до змагань.

«Спочатку ми з перших рук отримали інформацію про прогрес, досягнутої при підготовці олімпійських об’єктів та створення інфраструктури, а також отримали свіжі новини про плани, пов’язані з гостями Олімпіади. Деталі повинні бути уточнені в найближчі місяці, однак очевидно, що організаційний комітет знаходиться на шляху до того, щоб провести успішні Олімпійські та Паралімпійські ігри», - наголосила Ліндберг.

Члени Комісії відвідали Олімпійський парк та Олімпійське селище, де під час змагань буде жити приблизно тисяча спортсменів. Слід зазначити, що під час Ігор буде функціонувати два Олімпійські селища і після завершення найголовнішої події чотириріччя, ці помешкання перетворяться на житло. Вже зараз продані всі квартири.

Також почесні гості мали можливість побачити нову швидкісну залізничну станцію, цей поїзд не тільки служитиме додатковим транспортним варіантом для тих, хто приїжджає з Сеула на Ігри, але і зв’яже Сеул з гірським регіоном Альпенія та прибережними районами Каннину.

Довідково:

XХIІІ зимові Олімпійські ігри відбудуться в м. Пхьочхан (Республіка Південна Корея) з 9 по 25 лютого 2018 року.

Протягом 17 днів близько 2 500 спортсменів з 90 країн світу розіграють 102 комплекти нагород у 15 зимових олімпійських видах спорту.