У Черкасах ІТ-компанії визначили кращих у настільному тенісу

Днями представники ІТ-компаній міста провели турнір із настільного тенісу.

Змагання відбулися в рамках спортивного фестивалю Cherity fest, партнером якого виступає відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області.

Участь у турнірі взяли працівники таких компаній: Active Bridge, SPD-Ukraine, PVD Technology, Master of Code Global, Ekreative, Visual Craft, Default Value, QuartSoft Ukraine.

Переможцем став Олександр Галушка із компанії Active Bridge, друге місце посів Сергій Говорухін із SPD-Ukraine, третє - Сергій Бабак із PVD Technology.