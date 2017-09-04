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У Черкасах ІТ-компанії визначили кращих у настільному тенісу
04 Вересня 2017 Поділитися
Днями представники ІТ-компаній міста провели турнір із настільного тенісу.
Змагання відбулися в рамках спортивного фестивалю Cherity fest, партнером якого виступає відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області.
Участь у турнірі взяли працівники таких компаній: Active Bridge, SPD-Ukraine, PVD Technology, Master of Code Global, Ekreative, Visual Craft, Default Value, QuartSoft Ukraine.
Переможцем став Олександр Галушка із компанії Active Bridge, друге місце посів Сергій Говорухін із SPD-Ukraine, третє - Сергій Бабак із PVD Technology.
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