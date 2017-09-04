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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
04 Вересня 2017 Поділитися
Сьогодні свій День народження святкують віце-президент Національного олімпійського комітету України Григорій Суркіс та Олімпійська чемпіонка, призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях Ольга Харлан.
Олімпійська родина України на чолі з головним олімпійцем країни, президентом НОК України Сергієм Бубкою щиро вітає іменинників зі святом!
Нехай жодні перешкоди не зупинять Вас на шляху до мети, а всі спортивні і життєві висоти підкорюються завдяки яскравій майстерності, безцінному досвіду та постійному самовдосконаленню.
Бажаємо міцного здоров'я, сімейного благополуччя, життєвого оптимізму, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!
Миру, добра та злагоди!
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