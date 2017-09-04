Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують віце-президент Національного олімпійського комітету України Григорій Суркіс та Олімпійська чемпіонка, призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях Ольга Харлан.

Олімпійська родина України на чолі з головним олімпійцем країни, президентом НОК України Сергієм Бубкою щиро вітає іменинників зі святом!

Нехай жодні перешкоди не зупинять Вас на шляху до мети, а всі спортивні і життєві висоти підкорюються завдяки яскравій майстерності, безцінному досвіду та постійному самовдосконаленню.

Бажаємо міцного здоров'я, сімейного благополуччя, життєвого оптимізму, нових звершень та реалізації всіх задумів й планів!

Миру, добра та злагоди!