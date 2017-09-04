Тернопіль приймав волейбольний турнір серед жіночих команд

В спортивному залі Тернопільського Національного Економічного Університету за сприяння НОК України відбувся турнір з волейболу серед жіночих команд пам’яті ректора університету, голови обласного відділення НОК України Сергія Юрія.

У турнірі брали участь команди супер-ліги національного чемпіонату «Волинь - Університет», «Галичанка - ТНЕУ», «Педуніверситет - ШВСМ» м. Чернігів та команда «Перлина – Полісся» Білорусь.

У напруженій боротьбі перемогу одержали спортсменки з Білорусії, другими стали представники Волині, третю сходинку посіли господарки змагань. Команди були нагороджені цінними призами та подарунками.