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Тернопіль приймав волейбольний турнір серед жіночих команд
04 Вересня 2017 Поділитися
Тернопіль приймав волейбольний турнір серед жіночих команд

В спортивному залі Тернопільського Національного Економічного Університету за сприяння НОК України відбувся турнір з волейболу серед жіночих команд пам’яті ректора університету, голови обласного відділення НОК України Сергія Юрія.

У турнірі брали участь команди супер-ліги національного чемпіонату «Волинь - Університет», «Галичанка -  ТНЕУ», «Педуніверситет - ШВСМ» м. Чернігів та команда «Перлина – Полісся» Білорусь.

У напруженій боротьбі перемогу одержали спортсменки з Білорусії, другими стали представники Волині, третю сходинку посіли господарки змагань. Команди були нагороджені цінними призами та подарунками.

 

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