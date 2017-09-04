До уваги журналістів!

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Запрошуємо Вас на відкриття Всеукраїнського фіналу спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves», що відбудеться в Міжнародному дитячому центрі «Артек» у Пуща-Водиці.
300 найкращих юних спортсменів з 25 регіонів України разом зі своїми учителями фізичної культури завітають до Києва, щоб у різноманітних конкурсах та активностях визначити переможців та підтвердити свої фізичні й інтелектуальні здібності.
Протягом тижня учасники не лише змагатимуться між собою, а й зустрічатимуться з уславленими і титулованими олімпійцями під час майстер-класів, ранкових зарядок тощо.
В урочистій церемонії відкриття візьмуть участь президент НОК України Сергій БУБКА, призери Олімпійських ігор: Олена САДОВНИЧА (стрільба з лука), Валерій АНДРІЙЦЕВ (вільна боротьба), Олена ЯЦЕНКО (гандбол), Ілля КВАША (стрибки у воду), призерка чемпіонату світу з легкої атлетики, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор Юлія ЛЕВЧЕНКО, призер Юнацьких Олімпійських ігор з дзюдо Богдан ЯДОВ та інші.
Початок заходу 6 вересня о 15:00 за адресою: м. Київ, Пуща–Водиця, 14-та лінія, МДЦ «Артек».
АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА!
Додаткова інформація та акредитація за телефонами
379-12-89
050-8-312-312 (Ірина)
Прес-служба НОК України