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Дорога спортивна родино України! Дорогі друзі!
09 Вересня 2017 Поділитися
Дорога спортивна родино України! Дорогі друзі!

Прийміть найщиріші вітання з Днем фізичної культури і спорту! Спорт - унікальне явище в житті людини. Саме він здатен об’єднати суспільство в прагненні бути кращим, успішнішим, здоровим та сильним, подарувати радість, принести задоволення, наповнити емоціями.

Сьогоднішнє свято не має жодних обмежень, адже кожен, хто небайдужий до фізичної культури і власного здоров’я, – безпосередньо причетний до нього.

Бажаю вам завжди залишатись активними, енергійними та спортивними, перемагаючи себе на шляху до нових досягнень.

Олімпійського завзяття і успіхів!

 

 

 

Президент

Національного олімпійського

комітету України,

Олімпійський чемпіон,

Герой України                                               Сергій БУБКА 

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