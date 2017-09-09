Дорога спортивна родино України! Дорогі друзі!

Прийміть найщиріші вітання з Днем фізичної культури і спорту! Спорт - унікальне явище в житті людини. Саме він здатен об’єднати суспільство в прагненні бути кращим, успішнішим, здоровим та сильним, подарувати радість, принести задоволення, наповнити емоціями.

Сьогоднішнє свято не має жодних обмежень, адже кожен, хто небайдужий до фізичної культури і власного здоров’я, – безпосередньо причетний до нього.

Бажаю вам завжди залишатись активними, енергійними та спортивними, перемагаючи себе на шляху до нових досягнень.

Олімпійського завзяття і успіхів!

Президент

Національного олімпійського

комітету України,

Олімпійський чемпіон,

Герой України Сергій БУБКА