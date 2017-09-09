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Дорога спортивна родино України! Дорогі друзі!
09 Вересня 2017 Поділитися
Прийміть найщиріші вітання з Днем фізичної культури і спорту! Спорт - унікальне явище в житті людини. Саме він здатен об’єднати суспільство в прагненні бути кращим, успішнішим, здоровим та сильним, подарувати радість, принести задоволення, наповнити емоціями.
Сьогоднішнє свято не має жодних обмежень, адже кожен, хто небайдужий до фізичної культури і власного здоров’я, – безпосередньо причетний до нього.
Бажаю вам завжди залишатись активними, енергійними та спортивними, перемагаючи себе на шляху до нових досягнень.
Олімпійського завзяття і успіхів!
Президент
Національного олімпійського
комітету України,
Олімпійський чемпіон,
Герой України Сергій БУБКА
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