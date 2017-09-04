В Жовкві завершилися XVІ відкриті обласні змагання з велоспорту

2-3 вересня 2017 року, в рамках заходів на відзначення Дня фізичної культури та спорту, у Жовкві успішно проведено XVІ відкритий чемпіонат Львівської області з велосипедного спорту на шосе серед усіх вікових груп, пам’яті Заслуженого тренера України Збігнєва Керницького.

Ці змагання у стародавньому місті Жовква, де активно розвивається велоспорт, де підготовано бронзову призерку Олімпійських ігор в Пекіні Лесю Калітовську, були започатковано в 2001 році й відтоді проводяться щорічно.

Організатори змагань: управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, Жовківська районна державна адміністрація; Львівська обласна федерація велосипедного спорту, Жовківська міська рада. Головний суддя змагань: суддя національної категорії Володимир Набойщіков (м. Львів).

Як і в попередні роки, програма турніру складалася з двох одноденних гонок. У перший день групова гонка на дистанції 15 км, 30 км та 45 км для різних вікових груп, а у другий день - індивідуальна гонка на змагальній дистанції 10км.

Перед стартом учасників привітали: голова Жовківської райдержадміністрації Надія Щур, начальник сектору молоді та спорту Жовківської райдержадміністрації Ольга Калиновська, представник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Орест Куценко; директор Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи Мирослав Возний та донька Збігнєва Керницького – Аліна Бойчук.

У велосипедних перегонах змагалися понад 130 спортсменів та ветеранів велоспорту зі Львова, Дрогобича, Жовкви, Сокаля, Червонограда, а також гості з Ужгорода, Хуста, Хмельницького, Луцька, Рівного та м. Хрубешова (Республіка Польща). Вік учасників – від 10 до 70 років. В змаганнях брала участь і голова Жовківської районної державної адміністрації Надія Щур.

Погода сприяла спортсменам продемонструвати непогані результати у всіх видах програми, а всі учасники мали можливість розміститися та відпочити у оздоровчому таборі «Росинка» в селі Зіболки Жовківського району Львівщини.

Серед переможців відкритого чемпіонату Львівської області з велосипедного спорту на шосе, пам’яті Заслуженого тренера України Збігнєва Керницького у різних вікових групах виявилися: Клімченко Тетяна, Шмотолоха Божена, Гайдим Наталія, Буштин Віталій, Яковлєв Микита, Тимцо Юрій, Ковальчук Святослав, Малинівський Василь, Набока Василь, Клекоцюк Володимир, Кривич Анастасія, Ветриченко Єлизавета, Сук Матвій, Щур Надія та інші.

Переможці та призери змагань були відзначені медалями, грамотами та іншими цінними призами від організаторів.