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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
05 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійський чемпіон з кінного спорту Ігор-1980 Юрій Ковшов, член Національного олімпійського комітету України, президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!

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