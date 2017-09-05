Фіналісти «Олімпійського лелеченя»-«Olympic Moves» заїхали до МДЦ «Артек»

До Міжнародного дитячого центру «Артек», що у Пуща-Водиці, на Всеукраїнський фінал проекту «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves» заїхали 300 найспортивніших, найактивніших і найрозумніших дітей з 25 регіонів України.

Протягом тижня учасники не лише змагатимуться у таких конкурсах як: «Презентація команди», «Олімпійська вікторина», спортивна естафета, волейбольний турнір, а й спілкуватимуться зі спортсменами, вчитимуться берегти навколишнє середовище тощо.

Щоб стати командою-переможцем і представляти свій регіон на головному старті сезону, учням 12-14 років з-понад тисячі шкіл країни, потрібно було пройти декілька етапів, починаючи від турнірів між класами, школами району, міст та області.

Вже всьоме Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя» успішно реалізовується Національним олімпійським комітетом України. Цьогоріч проект має назву «Olympic Moves» і втілюється у життя у партнерстві з давнім та надійним другом олімпійського руху - компанією «Кока-Кола».

Після розселення та проходження мандатної комісії, учасники ознайомились з територією Міжнародного дитячого центру «Артек», провели перші тренування й вже випробували нове спортивне футбольне поле, яке нещодавно відкрилось на території центру.

Вже завтра на юних олімпійців чекатиме урочиста церемонія відкриття та перша конкурсна програма – «Презентація команди».