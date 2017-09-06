Сергій Бубка: «Харківщина має великий спортивний потенціал»

Президент НОК України здійснив робочу поїздку до Харкова. В рамках візиту Сергій Бубка зустрівся з головою Харківської обласної державної адміністрації Юлією Світличною та обговорив з нею розвиток спорту і олімпійського руху в області, подякувавши за особливу увагу, розуміння та підтримку.

«Харківщина має великі спортивні традиції. За часи виступів на Олімпійських іграх, починаючи з 1952 року, представники області вибороли 45 олімпійських нагород. Приємно, що і зараз ці традиції продовжуються і спортсмени Харківщини радують своїми успіхами й прославляють Україну», - підкреслив Сергій Бубка. «Нещодавній успіх та 6 медалей чемпіонату світу з водних видів спорту в Будапешті наших представниць синхронного плавання на чолі з Анною Волошиною, та під керівництвом висококваліфікованого тренера збірної Світлани Саідової, золота нагорода європейської першості з боксу Юрія Шестака, видатні тенісні перемоги Еліни Світоліної, нагороди Всесвітніх ігор, Всесвітньої Універсіади та Європейського юнацького олімпійського фестивалю – досягнення, якими може пишатися Україна», - наголосив головний олімпієць країни.

Сергій Бубка також особливо відзначив високий рівень організації та проведення престижних спортивних змагань в області – чемпіонату Європи з боксу, відбірковий матч з футболу між національними збірними України та Туреччини, матчі Кубка Федерації з тенісу між збірними України та Австралії тощо.

Президент НОК подякував за ефективну роботу, що проводиться на Харківщині задля розвитку фізичної культури та спорту. «Думаю, що інші регіони мають брати приклад з Харківщини. Це і питання розвитку спортивної інфраструктури, підтримка спортсменів і тренерів шляхом встановлення виплат стипендій і премій за спортивні досягнення. Вражає і бюджет, що виділяється в Харківській області на фізичне виховання на рік. Думаю, що в цьому напрямку Харківщина є одним з лідерів у країні», - підкреслив президент НОК.



Юлія Світлична розповіла про відповідні програми, що вже діють на Харківщині. «Ми комплексно підходимо до розбудови спорту, - відзначила керівник області. - Запровадили програму, яка дає можливість будувати в кожному районі фізкультурно-оздоровчі комплекси. Два ми вже відкрили, зараз будуємо ще три. Ми поставили собі за мету побудувати такі комплекси в кожному районі області, але розуміємо, що це довготривалий проект, на реалізацію якого потрібні час та кошти. Щоб жителі області мали можливість розвиватися фізично спільно з Федерацією футболу України, її президентом Андрієм Павелком домовилися, що в кожному районі області за рік зробимо спортивні майданчики зі штучним покриттям. До кінця цього року їх буде 10, сподіваюся, що наступного року матимемо всі 27».

Сергій Бубка разом із Юлією Світличною зустрілися також з Олімпійською родиною регіону - кращими спортсменами, тренерами та спортивними організаторами. Найкращі з них отримали відзнакиі пам’ятні олімпійські подарунки від НОК. ХОДА і Міністерства молоді та спорту.



Під час поїздки на Харківщину головний олімпієць країни у супроводі голови обласного відділення НОК Віктора Христоєва і начальника управління у справах молоді та спорту ХОДА Віталія Кириленка відвідав Харківське державне вище училище фізичної культури № 1, очолюваного заслуженим працівником фізичної культури, заслуженим тренером України з вільної боротьби Юрієм Назаренком. Сергій Бубка поспілкувався з вихованцями навчального закладу, відповів на їх запитання, поділившись секретами видатних перемог та власними рецептами для їх досягнення.



