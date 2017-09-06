Всеукраїнський фінал «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves» урочисто відкрито

В Міжнародному дитячому центрі «Артек» відбулась урочиста церемонія відкриття Всеукраїнського фіналу спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves».

Вже 7 років даний проект успішно проводиться по всій країні Національним олімпійським комітетом України. Цьогоріч, протягом року НОК реалізовував його у партнерстві з давнім та надійним другом олімпійського руху – компанією «Кока-Кола».

До 300 фіналістів з 25 регіонів нашої країни завітали почесні гості – президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба, менеджер з соціальних проектів компанії «Кока-Кола» Марина Будім, голова Київського міського відділення НОК Павло Костенко, начальник управління молоді та спорту КМДА, Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт, директор МДЦ «Артек» Сергій Капустін, директор Олімпійської академії України Валентина Єрмолова. Кожен з них побажав учасникам і далі дружити зі спортом та залишатись такими ж активними, цілеспрямованими і розумними олімпійцями.

Слова підтримки фіналістам висловили і уславлені спортсмени – Валерій Андрійцев (вільна боротьба), Олена Садовнича (стрільба з лука), Анна Безсонова (художня гімнастика), Ілля Кваша (стрибки у воду), Олена Яценко (гандбол), Юлія Левченко (легка атлетика), Богдан Ядов (дзюдо) і Анастасія Гожва (фігурне катання).

Все на церемонії відкриття було як на справжніх Олімпійських іграх – і парад відкриття, і підняття прапорів, проголошення клятв учасником, тренером і суддею й звісно – запалення олімпійського вогню.

Вже сьогодні на учасників чекало перше змагальне випробування – «Презентація команд», але ще так багато всього цікавого і захоплюючого по переду. Тож фінал «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves» набирає обертів.