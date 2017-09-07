У Бахмуті відбулися обласні легкоатлетичні змагання на призи Ірини Ліщинської

В Бахмуті на стадіоні «Металург» пройшли легкоатлетичні змагання серед юнаків – Олімпійський урок «Дитяча легка атлетика» та чемпіонат Донецької області на призи заслуженого майстра спорту України, срібної призерки Олімпійських ігор 2008 року Ірини Ліщинської.

Спочатку за програмою «Дитяча легка атлетика IAAF» кращих виявляли найменші учасники – дев’ять команд з Бахмута, Вугледару, Дружківки, Костянтинівки, Краматорська та Часів Яру. У підсумку, 1 місце посів «Вугледар-1» (21 бал), 2 місце – «Лицарі і королеви» м. Часів Яр (25 балів), 3 місце – «Спринт» м. Краматорськ (30 балів). Нагороджували команди кубками, значками та щоденниками начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимир Мицик і срібна призерка Ігор XXIX Олімпіади Ірина Ліщинська.

Слідом за дитячими змаганнями розпочався чемпіонат Донецької області серед юнаків і дівчат 2000-2001 та 2002-2003 років народження. Їх учасниками стали атлети з 14 команд Донецької та Луганської областей.

Високі результати серед юнаків 2002-2003 рр.н. показали Олександр Сосновенко (Дружківка) – переможець у забігу на 800 м (2:07.9 хв.), Богдан Панченко (Костянтинівка) – чемпіон у стрибках у висоту ( 175 см ), Володимир Немченко (Костянтинівка) – 1 місце у метанні диску ( 41.96 м ).

Серед дівчат 2002-2003 рр.н. у фіналі стометрівки весь п’єдестал пошани зайняли представниці Маріуполя: Альбіна Куракулова була першою з результатом 13.0 сек., Юлія Тур – другою з часом 13.2 сек., а Поліна Михеєва – третьою з показником 13.3 сек. Крім цього, Альбіна Куракулова здобула перемоги ще на двох дистанціях: 100 м з бар’єрами (15.6 сек.) та 200 м (26.5 сек.). На дистанціях 800 м та 1500 м не було рівних неодноразовій чемпіонці України Ользі Дибці з Бахмуту (2:18.4 хв. та 4:57.3 хв. відповідно), а Діана Фролова з Часів Яру стала кращою в метанні списа ( 33.43 м ).

У віковій категорії 2000-2001 рр.н. серед юнаків забіги на 100 м та 200 м виграв Кирило Приходько (11.4 сек. та 23.3 сек. відповідно). На 800 м кращий час показав Микола Овсянников (2:07.4 хв.). Єгор Семенов (Торецьк) з результатом 175 см переміг у стрибках у висоту.

Серед дівчат 2000-2001 рр.н. слід відзначати Катерину Мальцеву (Бахмут), яка фінішувала першою в забігу на 100 м з результатом 13.1 сек., та Катерину Коваль (Бахмут) – чемпіонку на 400 м (час 59.0 сек.) та 800 м (2:12.4 хв.).

Переможці та призери чемпіонату Донецької області отримали кубки, статуетки, рюкзаки, ланч-бокси від організацій «DNEPR TROPHY» та «JOLLY CUPS», медалі та грамоти від управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації. Благодійний фонд Всеволода Кожемяко «УКРАЇНО XXI» виділив 2 сертифікати на придбання спортивного екіпірування сумою по 3 тис. грн. для кращих спортсменів чемпіонату, якими нагородили Катерину Коваль та Кирила Приходька.