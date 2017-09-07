У Бахмуті відбулися обласні легкоатлетичні змагання на призи Ірини Ліщинської

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В Бахмуті на стадіоні «Металург» пройшли легкоатлетичні змагання серед юнаків – Олімпійський урок «Дитяча легка атлетика» та чемпіонат Донецької області на призи заслуженого майстра спорту України, срібної призерки Олімпійських ігор 2008 року Ірини Ліщинської.
Спочатку за програмою «Дитяча легка атлетика IAAF» кращих виявляли найменші учасники – дев’ять команд з Бахмута, Вугледару, Дружківки, Костянтинівки, Краматорська та Часів Яру. У підсумку, 1 місце посів «Вугледар-1» (21 бал), 2 місце – «Лицарі і королеви» м. Часів Яр (25 балів), 3 місце – «Спринт» м. Краматорськ (30 балів). Нагороджували команди кубками, значками та щоденниками начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимир Мицик і срібна призерка Ігор XXIX Олімпіади Ірина Ліщинська.
Слідом за дитячими змаганнями розпочався чемпіонат Донецької області серед юнаків і дівчат 2000-2001 та 2002-2003 років народження. Їх учасниками стали атлети з 14 команд Донецької та Луганської областей.
Високі результати серед юнаків 2002-2003 рр.н. показали Олександр Сосновенко (Дружківка) – переможець у забігу на
Серед дівчат 2002-2003 рр.н. у фіналі стометрівки весь п’єдестал пошани зайняли представниці Маріуполя: Альбіна Куракулова була першою з результатом 13.0 сек., Юлія Тур – другою з часом 13.2 сек., а Поліна Михеєва – третьою з показником 13.3 сек. Крім цього, Альбіна Куракулова здобула перемоги ще на двох дистанціях:
У віковій категорії 2000-2001 рр.н. серед юнаків забіги на
Серед дівчат 2000-2001 рр.н. слід відзначати Катерину Мальцеву (Бахмут), яка фінішувала першою в забігу на
Переможці та призери чемпіонату Донецької області отримали кубки, статуетки, рюкзаки, ланч-бокси від організацій «DNEPR TROPHY» та «JOLLY CUPS», медалі та грамоти від управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації. Благодійний фонд Всеволода Кожемяко «УКРАЇНО XXI» виділив 2 сертифікати на придбання спортивного екіпірування сумою по 3 тис. грн. для кращих спортсменів чемпіонату, якими нагородили Катерину Коваль та Кирила Приходька.