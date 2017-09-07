6 вересня міста і селища Донеччини отримали сертифікати на 25 спортивних майданчиків до 85-річчя області

6 вересня в рамках робочої поїздки голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського до міст Вугледар, Мар’їнка, Красногорівка, Волноваського району (смт. Володимирівка) та Покровського району (смт. Новоекономічне) громади цих адміністративно-територіальних одиниць отримали сертифікати на 8 спортивних майданчиків зі штучним покриттям розміром 42х22 метри та 17 спортивних майданчиків із тренажерним антивандальним обладнанням.

Нагадаємо, що проект з облаштування нових спортивних майданчиків реалізується в містах, районах, об’єднаних територіальних громадах з нагоди 85-ї річниці утворення області за ініціативи очільника регіону Павла Жебрівського відповідно до програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік.

Не стали виключенням і прифронтові населені пункти, молодь яких має знати, що Україна вірить у неї та надає можливості для розвитку. Так, нові ігрові майданчики зі штучним покриттям до 85-річчя Донецької області протягом травня-серпня поточного року були збудовані в Мар’їнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 та Красногорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво основи та благоустрою територій виконувалися за рахунок коштів бюджету Мар’їнського району (сума витрат склала по 825,8 тис. грн. на кожен майданчик), а на закупку і монтаж штучного покриття та огорожі для Мар’їнки і Красногорівки з обласного бюджету було виділено 1662,0 тис. грн.

Окрім цього, у Мар’їнському районі до ювілею Донецької області було облаштовано три спортивних майданчика з тренажерним обладнанням – на територіях загальноосвітніх шкіл в селах Максимільянівка, Новомихайлівка та Єлизаветівка. Нагадаємо, до складу кожного з таких майданчиків входять дев’ять тренажерів на різні групи м’язів, на їх придбання та доставку виділялися кошти з обласного бюджету (по 60 тис. грн. на кожен), а установка та благоустрій територій здійснювалися за рахунок коштів районного бюджету.

Подарунок у вигляді нового спортмайданчика зі штучним покриттям 6 вересня отримало і місто Вугледар. Відтепер відточувати свою футбольну майстерність місцеві діти зможуть на території навчально-виховного комплексу «Мрія». Нагадаємо, раніше до 85-річчя Донецької області Вугледар отримав чотири спортивні майданчики з антивандальним тренажерним обладнанням та ще один майданчик зі штучним покриттям (на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2).

Громада Волноваського району з нагоди ювілею області матиме 12 нових спортивних майданчиків, на 11-ти з яких вже завершені всі роботи. Місцем для активного проведення дозвілля мають стати 9 майданчиків з тренажерним обладнанням, розташовані в с. Валер’янівка (вул. Центральна, 34б, територія Валер’янівської ЗОШ), смт. Володимирівка (вул. Каштанова, 2а), смт. Новотроїцьке (вул. Покровська, 148), с. Єгорівка (вул. Шкільна, 45), с. Сонячне (вул. Шкільна 29), смт. Ольгінка (вул. Шкільна, 38), с. Степне (вул. Центральна, 21), с. Привільне (вул. Центральна, 2) та с. Петрівське (вул. Поштова, 60). Також дітей чекають два майданчики зі штучним покриттям в смт. Володимирівка та с. Валер’янівка. Ще один такий смарагдовий газон незабаром буде облаштований для учнів ЗОШ № 1 міста Волноваха (наразі там тривають монтажні роботи).

Будівництво вищезазначених майданчиків здійснювалося на умовах співфінансування коштів з обласного бюджету та місцевих бюджетів району.

У Покровському районі до 85-річчя Донецької області було збудовано 8 спортивних майданчиків. П’ять комплектів тренажерів встановили на територіях навчальних закладів у с. Срібне, смт. Гродівка, с. Новоолександрівка, с. Лисівка та с. Новотроїцьке. А майданчики зі штучним покриттям з’явилися при опорній школі – навчально-виховному комплексі в селі Гришине (нагадаємо, там був відкритий перший з 85-ти майданчиків до ювілею області), загальноосвітніх школах у селищах міського типу Новоекономічне та Удачне.

На церемонії відкриття майданчиків Павло Жебрівський побажав юним спортсменам Донеччини миру, наснаги, працелюбності й наполегливої роботи над собою заради того, щоб гідно представляти рідний край та Україну. Очільник області взяв участь у традиційних урочистостях – перерізав стрічку разом з керівниками місцевої влади, вручив школярам м’ячі та форму в рамках Програми розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки, а також зробив символічний перший удар по воротах. А на завершення на нових майданчиках зі штучним покриттям провели показові тренування, товариські зустрічі з футболу за участю дитячих команд.

Усього на території Донеччини, підконтрольній Україні, на сьогоднішній день налічується 147 спортивних майданчиків зі штучним покриттям, з яких 40 було урочисто відкрито в 2017 році (36 полів відкрито в рамках святкування 85-річниці Донецької області). У цілому в рамках проекту до ювілею області завершені роботи на 52 таких майданчиках (ще 16 об’єктів очікують на урочисте відкриття).