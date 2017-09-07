„Олімпійський урок” на Закарпатті

Сьогодні в Ужгороді на базі Ужгородської класичної гімназії відбувся „Олімпійський урок”, який проводиться напередодні Дня фізичної культури і спорту.

Метою проведення уроку є ппопуляризація здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення молоді до занять спортом та необхідності занять фізичними вправами.

На уроці були присутні Марина Чундак (заслужений тренер України зі сноубордингу), Анатолій Плеханов (член виконкому обласного відділення НОК України), Оксана Пехньо (стипендіат обласного відділення НОК україни), Габріелла Мателешко (майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу), а також викладачі фізичного виховання Ужгородської класичної гімназії та учні 5-6 класів.

Учні були ознайомлені з історією Олімпійських ігор та олімпійською символіко, а також Марина Чундак провела з учнями розминку та ознайомила їх з методикою проведення тренувань зі сноубордингу.

Від Закарпатського обласного відділення НОК України викладачам була вручена олімпійська література.