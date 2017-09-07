«Олімпійські історії» з чемпіоном світу зі скелелазіння Даниїлом Болдиревим

Черговий випуск програми «Олімпійські історії» чекає на любителів спорту традиційно вже у найближчу суботу.

Новим героєм програми, яка виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України, стане представник нового виду спорту в олімпійській родині, а саме чемпіон світу зі скелелазіння Даниїл Болдирев.

Про шлях українського Болта та «людини-павука» можна буде дізнатися у суботу, 7 вересня, о 14:00 на телеканалі «Київ».

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.