До уваги журналістів!

Національний олімпійський комітет України запрошує разом відзначити День фізичної культури і спорту та дати старт унікальній акції – Всеукраїнському Олімпійському уроку!

На вас чекатиме розминка з олімпійцями, олімпійський квест, майстер-класи на різноманітних спортивних майданчиках, де кожен зможе випробувати свої сили у понад 40 видах спорту, які розташується як на суші, так і на воді, а також отримати олімпійські подарунки та багато інших сюрпризів.

В рамках Уроку відбудеться нагородження найкращої спортсменки та тренера серпня – призерки чемпіонату світу з легкої атлетики Юлія ЛЕВЧЕНКО та її наставниці - Ірини ПУСТОВОЙТ.

Старт «Олімпійського уроку» 9 вересня о 10:30 на Оболонській набережній (поблизу «Гольф-центру», пр-т. Героїв Сталінграда, 10-Д)

ПРОГРАМА

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО УРОКУ-2017

(Київ, Оболонська набережна)

10:00 – Початок роботи спортивних майданчиків (показові виступи), конкурси, вікторини

10:40-11:00 – Розминка з олімпійцями

11:00-11:15 – Відкриття Олімпійського уроку-2017

11:40-13:00 – Робота інтерактивних майданчиків, які беруть участь в «Олімпійському квесті», майстер-класи з видів спорту

12:00 – Нагородження найкращої спортсменки та тренера серпня в Україні – Юлії Левченко та Ірини Пустовойт

Для висвітлення вищезазначеної події прохання

акредитуватись до 20:00 8 вересня!

Додаткова інформація та

акредитація за телефонами

379-12-89, 050-8-312-312 (Ірина)

Прес-служба НОК України

www.noc-ukr.org