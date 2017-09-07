До уваги журналістів!

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Національний олімпійський комітет України запрошує разом відзначити День фізичної культури і спорту та дати старт унікальній акції – Всеукраїнському Олімпійському уроку!
На вас чекатиме розминка з олімпійцями, олімпійський квест, майстер-класи на різноманітних спортивних майданчиках, де кожен зможе випробувати свої сили у понад 40 видах спорту, які розташується як на суші, так і на воді, а також отримати олімпійські подарунки та багато інших сюрпризів.
В рамках Уроку відбудеться нагородження найкращої спортсменки та тренера серпня – призерки чемпіонату світу з легкої атлетики Юлія ЛЕВЧЕНКО та її наставниці - Ірини ПУСТОВОЙТ.
Старт «Олімпійського уроку» 9 вересня о 10:30 на Оболонській набережній (поблизу «Гольф-центру», пр-т. Героїв Сталінграда, 10-Д)
ПРОГРАМА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО УРОКУ-2017
(Київ, Оболонська набережна)
10:00 – Початок роботи спортивних майданчиків (показові виступи), конкурси, вікторини
10:40-11:00 – Розминка з олімпійцями
11:00-11:15 – Відкриття Олімпійського уроку-2017
11:40-13:00 – Робота інтерактивних майданчиків, які беруть участь в «Олімпійському квесті», майстер-класи з видів спорту
12:00 – Нагородження найкращої спортсменки та тренера серпня в Україні – Юлії Левченко та Ірини Пустовойт
Для висвітлення вищезазначеної події прохання
акредитуватись до 20:00 8 вересня!
Додаткова інформація та
акредитація за телефонами
379-12-89, 050-8-312-312 (Ірина)
Прес-служба НОК України
www.noc-ukr.org