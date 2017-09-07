У Запоріжжі відзначають День фізкультури та спорту

В оригінальний спосіб цього року вирішила відзначити День фізичної культури і спорту України запорізька обласна влада – традиційні урочистості з нагоди свята цього разу перетворили на справжню видовищну подію під назвою «SPORT STAR 2017».

Участь у заході взяли спортивні працівники області, провідні спортсмени та тренери, керівники федерацій з видів спорту, колективи дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших закладів спортивного профілю.

Спеціальні статуетки «SPORT STAR» було вручено у 14-ти номінаціях, серед яких «Кращий тренер», «Кращий спортсмен», «Краща команда» і багато інших. Причому церемонію нагородження проводили теж імениті спортсмени, тренери та спортивні функціонери Запорізького краю.

Переможцем у номінації кращий спортсмен року став заслужений майстер спорту України зі стрибків у воду Максим Долгов. А кращою спортсменкою признана майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках та каное, чемпіонка Європи-2017 Людмила Бабак.

У рамках заходу гості свята також приділили увагу обласній виставці «Спортивні досягнення Запорізького краю», фотовиставці запорізьких спортсменів – призерів та чемпіонів Олімпійських ігор за всі роки, а також «Автографу сесії» – експрес-інтерв’ю та фотосесії. Окремо працювали виставка ретро-автомобілів, спортивної атрибутики та сувенірів спортивних організацій.

Обласна влада обіцяє, що конкурс «SPORT STAR 2017» організований Запорізькою облдержадміністрацією, обласним відділенням НОК України та КЗ «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності» ЗОР, стане щорічним.