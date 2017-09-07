Команда «Лідер» з Миколаївщини – переможці першого конкурсу «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves»

У перший змагальний день Всеукраїнського фіналу «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves» визначились переможці та призери конкурсу «Презентація команд».

З кожним роком рівень представлень зростає і це відмітили всі члени журі. Діти творчо підійшли як до підбору музичного матеріалу так і костюмів.

Боротьба була досить напруженою, але як і на кожних змаганнях є свої переможці.

За підсумками виступів усіх 25 команд, 1 місце виборола команда «Лідер» Миколаївської області, 2 місце – у команди «Друге дихання» з Донеччини і 3 місце вибороли представники Київщини з команди «Нове покоління». Зовсім трохи не вистачило «Гуцуликам» з Івано-Франківщини, які посіли 4 місце, що при такій високій конкуренції є дуже почесно.