Найкращі знавці олімпійського руху проживають на Чернігівщині

Другим конкурсом на Всеукраїнському фіналі спортивно-масовому заході «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves» стала вікторина на олімпійську тематику.

Спочатку кожен учасник з 25-и команд мав можливість перевірити свої знання у режимі тесту, а вже півфінальні та фінальні турніри – пройшли у вигляді гри «Брейн-ринг».

До фіналу зуміли пройти три команди – Луганської, Львівської та Чернігівської областей.

У підсумку місця розподілились таким чином. Найкращим знавцем олімпійського руху визнана команда «Живчик» Чернігівської області. Друге місце посіли представники «Соколята» з Львівської області, трійку найкращих замкнула команда «П’ятий елемент» з Луганщини.