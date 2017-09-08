Сергій Бубка привітав спортсменів-представників Національної Гвардії України

Напередодні Дня фізичної культури і спорту президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка взяв участь в урочистому відзначенні спортсменів-представників Національної Гвардії України.

Разом із заступником командувача Нацгвардії Миколою Баланом, Міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та членом виконкому НОК, першим заступником голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Віктор Коржем головний олімпієць країни подякував спортсменам і тренерам за їх досягнення та перемоги на славу України.

«За історію участі в Олімпійських іграх спортсмени Національної Гвардії здобули 88 олімпійських нагород. На Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро були здобути 3 медалі – п’ятиборцем Павлом Тимощенком, каноїстом Дмитром Янчуком і Анною Різатдіновою у художній гімнастиці. Приємно, що ці гарні традиції продовжуються і в цьому році. Так, на чемпіонатах світу атлети Національної гвардії України здобули 15 медалей, з чемпіонатів Європи привезли 40 медалей в олімпійських видах спорту», - наголосив Сергій Бубка.

Президент НОК також відзначив, що цей рік є ключовим та вирішальним у підготовці спортсменів до Олімпійських ігор в Пхьончхан-2018. Сергій Бубка побажав успіхів спортсменам з зимових видів спорту, зокрема представникам Національної Гвардії – біатлоністам Олені Підгрушній, Ользі Абрамовій, Дмитру Підручному та досвідченій лижниці Валентині Шевченко.

Очільник НОК висловив вдячність за підтримку розвитку спорту Міністру внутрішніх справ, голові ФСТ «Динамо Арсену Авакову, командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, а також слова першому заступнику ФСТ «Динамо» Віктору Коржу.

Сергій Бубка привітав присутніх з Днем фізичної культури і спорту та вручив нагороди НОК та пам’ятні сувеніри провідним спортсменам.