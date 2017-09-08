Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує заступник виконавчого директора Національного олімпійського комітету України Олександр Яковлев.

Олімпійська родина України щиро вітає Олександра Володимировича з ювілеєм!

Ми високо цінуємо Вас як професіонала своєї справи, людину спорту, віддану ідеалам і цінностям олімпійського руху!

Щиро зичимо, щоб на життєвому шляху Вас ніколи не покидала прихильність фортуни та натхнення, а вірне плече друзів і надійний сімейний тил допомагали реалізовувати всі задуми та ідеї!

Міцного здоров'я, благополуччя, миру та достатку!