Новиниlarr НОКlarr Олімпійська родина вітає з Днем народження!
Олімпійська родина вітає з Днем народження!
08 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує заступник виконавчого директора Національного олімпійського комітету України Олександр Яковлев.

Олімпійська родина України щиро вітає Олександра Володимировича з ювілеєм!

Ми високо цінуємо Вас як професіонала своєї справи, людину спорту, віддану ідеалам і цінностям олімпійського руху!

Щиро зичимо, щоб на життєвому шляху Вас ніколи не покидала прихильність фортуни та натхнення, а вірне плече друзів і надійний сімейний тил допомагали реалізовувати всі задуми та ідеї!

Міцного здоров'я, благополуччя, миру та достатку!

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 154
Буенос-Айрес-2018 0393
Лозанна-2020 0854
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в