«Олімпійський урок» розпочався на Кіровоградщині

5 вересня на території водно-гребної бази міста Кропивницького відділенням НОК України в Кіровоградській області за сприяння відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та дитячо-юнацького спортивного центру «Україна» проведено спортивно-виховний захід «Олімпійський урок» з учнями навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я».

Головний спеціаліст обласного осередку Національного олімпійського комітету України Микола Аношкін розповів школярам про історію виникнення і проведення Олімпійських ігор та про відомих кіровоградських спортсменів-олімпійців. Також діти відповіли на запитання «Олімпійської вікторини».

Потім учасники «Олімпійський уроку» продемонстрували свою вправність у вправах із обручем, змаганнях із футболу, дартсу, фрізбі.

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради і отримали спортивні сувеніри від обласного відділення НОК України.

За участь у проекті Національного олімпійського комітету України «Олімпійський тиждень» представники обласного осередку НОК надали вчителям загальноосвітнього навчального закладу № 20 літературу на олімпійську тематику для наповнення кімнати спортивно-патріотичного виховання дітей та молоді, нещодавно відкритої в школі.

За активну підтримку олімпійського руху в регіоні підбірку олімпійських часописів також отримав директор дитячо-юнацького спортивного центру «Україна» Олександр Балануца. Нові книги поповнять олімпійський куточок музею спортивного клубу «Ятрань», розташованого на території міської водно-гребної бази.