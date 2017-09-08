У Маріуполі для школярів відкрили новий зал важкої атлетики

2 вересня в загальноосвітній школі № 41 Маріуполя відбулося урочисте відкриття нового спортивного залу для занять важкою атлетикою.

В облаштуванні місця, де займатимуться юні спортсмени, взяли участь заслужений майстер спорту України, неодноразовий призер чемпіонатів світу, учасник Олімпійських ігор 2000 і 2008 років Артем Удачин, його батько, директор ЗОШ № 41 Сергій Удачин та заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Віктор Романчук.

За словами Артема Удачина, відкриття нового спортивного залу ознаменувало для нього завершення кар’єри спортсмена та початок тренерського шляху. На помості, зробленому власними руками для майбутнього покоління, видатний важкоатлет Донеччини виконав символічний підйом штанги вагою 50 кг .

На урочисту церемонію відкриття завітали заступник міського голови Маріуполя Олександр Кочурін, начальник управління з фізичної культури і спорту Маріупольської міської ради Олексій Казанцев, в.о. директора школи вищої спортивної майстерності Крістіна Русінова, президент федерації важкої атлетики Донецької області Сергій Третьяков, заслужений майстер спорту України зі стронгмену Олександр Лашин та гість із Бердянська – заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олександр Савон.

Гості свята висловили сподівання, що з нового залу вийдуть нові чемпіони змагань всеукраїнського та міжнародного рівня та майбутні учасники Олімпійських ігор.

У рамках заходу перший тренер Артема Удачина Віталій Шведов провів цікавий екскурс з історії важкої атлетики Маріуполя.

На завершення церемонії відкриття пройшло показове тренування зовсім юних важкоатлетів із Маріуполя та смт. Ялти Мангушського району.