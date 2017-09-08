Вікторія Ленишин відкриє у Львові клуб художньої гімнастики

Відома українська гімнастка Вікторія Ленишин за підтримки відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області відкриє у Львові спортивний клуб, основним видом спорту якого буде художня гімнастика.

Відкриття клубу Sport Art відбудеться у неділю, 11 вересня, за адресою проспект Червоної Калини, 45. Урочиста церемонія відкриття розпочнеться о 14:00.

«Участь в урочистій частині відкриття візьме голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський, благодійний фонд якого нам суттєво посприяв у тому, що ми відкриємо новий спортивний клуб, у якому зможуть активно займатися спортом як і діти, так і дорослі, - каже Вікторія Ленишин, - директор клубу. - На церемонії відкриття також будуть присутні українські титуловані гімнастки Віта Зубченко, Ірина Ковальчук, а також наші відомі фехтувальниці Анфіса Почкалова та Ксенія Пантєлєєва. Основним видом спорту у нашому клубі буде художня гімнастика. З дітьми та дорослими працюватимуть троє тренерів. Окрім художньої гімнастики, у нашому клубі також можна буде займатися йогою, пілатесом та стретчингом».