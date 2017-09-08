В Києві в переддень професійного свята вшанували спортсменів, тренерів і організаторів

Сьогодні в приміщенні Київської міської державної адміністрації з нагоди Дня фізичної культури та спорту вшановували спортсменів, тренерів та організаторів спорту.

В урочистому заході участь взяли президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, голова Київської міської державної адміністрації, віце-президент НОК Віталій Кличко та член Виконкому НОК, начальник управління молоді та спорту КМДА Вадим Гутцайт.

«Київ завжди займав особливе місце в розвитку спорту та олімпійського руху. В олімпійському Ріо-де-Жанейро спортсмени-кияни здобули 7 нагород. Цього року столичні атлети вже вибороли 4 нагороди чемпіонатів світу і 19 медалей чемпіонатів Європи», - підкреслив Сергій Бубка, висловивши вдячність усім спортсменам, тренерам, лікарям, масажистам, фахівцям галузі, всім, хто віддають усі сили, знання, досвід, душу та серце заради цих високих досягнень на славу України.

Президент НОК також подякував Віталію Кличку за розуміння і підтримку спорту: «Ви – дійсно спортивний мер. В травні цього року було урочисто відкрито після реконструкції оновлений київський велотрек, після 15 років відновив свою роботу легкоатлетичний манеж на Березняках. В планах створення в столиці Алеї спортивної слави та легкоатлетичного комплексу. Приємно, що Ви розумієте спорт, спортсменів, виходите з ініціативами щодо створення різноманітних мотивацій та заохочень для наших провідних спортсменів. Дуже хочеться, щоб Київ як столиця був прикладом щодо розвитку спорту вищих досягнень, масового спорту, наявності належної спортивної інфраструктури», - наголосив головний олімпієць країни.

Сергій Бубка привітав присутніх з Днем фізичної культури та спорту, відзначивши спортсменів і тренерів відзнаками і олімпійськими подарунками від НОК.