З нагоди Дня фізичної культури і спорту у Житомирі відбулися урочистості

З нагоди Дня фізичної культури і спорту у Житомирі відбулися урочисті заходи за участю голови обласної ради Володимира Ширми, заступника голови ОДА Ярослава Лагути, начальника управління сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлани Гресь та заступника голови обласного відділення НОК України Леоніда Самуня.

За значний особистий внесок у розвиток і пропаганду Олімпійського руху в області Грамоти Житомирського обласного відділення Національного Олімпійського комітету отримали:

1. Тренер – викладач з легкої атлетики - Сушицький Анатолій;

2. Тренер – викладач з велосипедного спорту - Столяр Михайло;

3. Спортсменка з велоспорту - Ященко Тетяна;

4. Тренер-викладач з плавання Газарян Едуард;

5. Тренер-викладач з дзюдо - Кудряшов Ігор;

6. Тренер-викладач з сучасного п'ятиборства - Тищенко Віталій;

7. Тренер-викладач з триатлону - Котвицький Леонід;

8. Провідний спеціаліст Житомирського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту - Давидюк Людмила;

9. Переможець чемпіонату України з боксу 2017р - Маркарян Роман;

10. Учасник чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства - Хотинський Дмитро;

11. Тренер-викладач з дзюдо та самбо - Соколовська Аліна;

12. Спортсменка з велоспоту - Махонько Вероніка;

13. Спортсмен з боротьби - Яременко Андрій;

14. Спортсмен з боротьби - Щербаков Максим;

15. Заступник директора з навчально-тренувальної роботи, тренер-викладач Житомирської ДЮСШ з боротьби - Піскун Петро;

16. Спортсмен з легкої атлетики Роман Федорович.;

17. Спортсмен з легкої атлетики - Роман Федорович;

18. Спортсмен з легкої атлетики - Кузінський Юрій.