Фіналісти «Olympic Moves» залюбки отримають нові знання

У МДЦ «Артек» триває Всеукраїнський фінал спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves», який проводиться за підтримки компанії «Кока-Кола».

Національний олімпійський комітет завжди виступає за те, щоб розвиток дитини має відбуватись гармонійно, а тому важливо поєднувати як спортивну, так і освітню складову.

Щодня на учасників чекають і різноманітні майстер-класи на екологічну та професійну тему.

Так, Євгенія Аратовська, яка є головою ГО «Україна без сміття» поділилися з дітьми цікавою інформацією та ідеями щодо того, як правильно сортувати сміття і зберігати наші природні ресурси.

«Більшість інформації, яку я почула, я вже знала про неї, бо нам про це розповідали в школі», - ділиться Єлизавета Коваленко з команди «Друге дихання» з Донецької області. – Але все ж таки для себе я змогла відкрити щось нове. Зацікавив і той момент, що сортування сміття зможе приносити не лише користь, а й кошти.

Другий тренінг, який проводила Ірина Плешакова, менеджер благодійних проектів і програм ГС «Освіторія», стосувався професійного зросту. Вона допомогла дітям, як правильно сформувати свою мрію і скласти план щодо її втілення.

Після кожного з тренінгів, проводились конкурси на закріплення матеріалу на призи від компанії «Кока-Кола».