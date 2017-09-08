Столична команда «Лідер» - переможці естафети у фіналі «Olympic Moves»

Сьогодні, 8 вересня, під час Всеукраїнського фіналу спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves», пройшли змагання з естафети.

Естафета складалась з 12-ти етапів, саме по стільки учасників має кожна команда з 25 регіонів України, що завітали до МДЦ «Артек».

До півфінального раунду змагань вийшло 8 команд, які показали найкращий загальний час, а це: Чернігівська, Житомирська, Вінницька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Рівненська і представники м. Києва.

На цій стадії турніру була вже застосована так звана олімпійська система, де переможці пари, гарантували собі вихід до фіналу. Такими щасливчиками стали – Чернігівська, Рівненська, Житомирська області та м. Київ. Саме ці команди і розіграли медалі.

За підсумками усіх випробувань представники Житомирської області посіли високе 4 місце, які поступились команді Рівненщини, що і здобула відповідно бронзові медалі. Друге місце – у Рівненської області, а чемпіонами естафети стала команда «Лідер» з Києва.

На учасників Всеукраїнського фіналу «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves» в останній змагальний день – 10 вересня, чекатиме останні випробування – турнір з волейболу.