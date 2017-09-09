На суші та на воді: в Києві стартував Олімпійський урок

Неймовірне свято спорту відбулося сьогодні в українській столиці з нагоди Дня фізичної культури і спорту, в рамках якого було дано старт традиційному Всеукраїнському проекту Національного олімпійського комітету України «Олімпійський урок».

Організаторами заходу виступили НОК України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки України, міська і обласна держадміністрації, Спортивний комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України та центр «Спорт для всіх».

Привітали українців з чудовим спортивним святом президент Олімпійського комітету України Сергій Бубка, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, який зачитав вітання від Президента України Петра Порошенка та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, член Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Олег Велікін, начальник управління молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Вадим Гутцайт, президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

«Дуже приємно, що з кожним роком олімпійські цінності в нашій країні все більше й більше знаходять своїх поціновувачів. Особливо приємно, що наша молодь є активним учасником спортивних акцій, підтверджуючи розуміння того, що здоров’я – це найголовніша цінність та скарб людини. Ми прагнемо, щоб в нашій країні зростала сильна, здорова і освічена нація», - сказав під час урочистого відкриття Уроку Сергій Бубка.

Вперше за 13 років проведення Олімпійського уроку, захід пройшов на Оболонській Набережній столиці, що дало змогу інтегрувати в програму спортивного свята цікаві активості як на суші, так і на воді.

На гостей свята чекала дуже насичена програма з великою кількістю яскравих конкурсів та вікторин, зустрічами з уславленими олімпійцями.

Чудову можливість взяти автограф й зробити пам’ятне селфі спортивні вболівальники мали з уславленими олімпійцями країни, серед яких: Валерій Борзов, Лілія Подкопаєва, Ельбрус Тедеєв, Ольга Харлан, Жан Беленюк, Валерій Андрійцев, Олена Петрова, Світлана Мазій, Лариса Заспа, Олена Яценко, Олена Пахольчик, Анна Сорокіна, Олена Акопян, Олена Садовнича, Ілля Кваша, Юлія Прококпчук, Георгій Зантарая, Катерина Садурська, Юлія Левченко, Аліна Шух, Владислав Грико, Вікторія Павлова, Дар'я Білодід та інші.

На гостинній Оболонській Набережній столиці було розташовано близько 50 спортивних майданчиків як з олімпійських, так і неоліміпйських видів спорту, на яких ніде було яблуку впасти.

Кожен бажаючий зміг спробуваби свої сили у заняттях з легкої атлетики, гольфу, регбі, стрибків у воду, футболу, дзюдо, біатлону, баскетболу, боротьби, аквабайку, волейболу, гандболу, кульової стрільби, стрільби з лука, сучасного п’ятиборства, тхеквондо, фехтування, гімнастики, боксу, велоспорту, кануполо, лижного спорту, академічного веслування, вітрильного спорту, стрибків на батуті, важкої атлетики, воркауту, петанку, скалолазіння та багатьох інших.

Родзинкою Уроку став олімпійський квест, в рамках якого понад 5 тисяч любителів спорту на цих самих майданчиках, продемонструвавши свої фізичні та інтелектуальні вміння, змогли заробити відмітки та отримати спеціальні призи та подарунки.

Під час спортивного свята відбулося вручення відзнаки Європейської Атлетики Аліні Шух за встановлений нею на початку року європейський юніорський рекорд з легкоатлетичного п’ятиборства

Олімпійський урок традиційно відбувся за підтримки партнерів заходу: радіо «Перець FM» та ФК «Маестро», а також добрих друзів та спонсорів, партнерів Олімпійського комітету України: PEAK Sport, «Кока-Кола», SAMSUNG Україна, Тойота Україна, Прем'єр готелі, Інфопульс, Юнісон Гарант, Олімпійська арена, Цифра.



Нагадаємо, після старту Уроку в Києві подібні центральні заходи пройдуть і в усіх регіонах України.