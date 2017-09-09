Новиниlarr НОКlarr На Олімпійському уроці лауреати спортивного серпня отримали нагороди НОК
На Олімпійському уроці лауреати спортивного серпня отримали нагороди НОК
09 Вересня 2017 Поділитися
На Олімпійському уроці лауреати спортивного серпня отримали нагороди НОК

Сьогодні під час Олімпійського уроку свої заслужені нагороди з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримали найкраща спортсменка серпня Юлія Левченко та її наставник – найкращий тренер останнього літнього місяця Ірина Пустовойт.

Окрім дипломів та пам'ятної статуетки лауреати спортивного місяца традиційно отримали грошові премії.

Високого визнання Олімпійського комітету представниця Королеви Спорту Юлія Левченко здобула завдяки чудовому виступу на чемпіонаті світу в Лондоні. Наша представниця стрибків у воду здобула «срібло», на шляху до якої повторила особистий рекорд (1,97 м) та двічі оновила його (1,99 м, 2,01 м).

Нагадаємо, напередодні чемпіонату світу Юлія стала чемпіонкою молодіжного чемпіонату Європи U-23.

За сприяння у вихованні та підготовці Юлії Левченко нагороди НОК отримали президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул та начальник Управління фізичної культури і спорту Міністрества оборони України Юрій Фіногенов.

Відзначимо, для Юлії це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України.

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 153
Буенос-Айрес-2018 0392
Лозанна-2020 0853
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в