На Олімпійському уроці лауреати спортивного серпня отримали нагороди НОК

Сьогодні під час Олімпійського уроку свої заслужені нагороди з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримали найкраща спортсменка серпня Юлія Левченко та її наставник – найкращий тренер останнього літнього місяця Ірина Пустовойт.

Окрім дипломів та пам'ятної статуетки лауреати спортивного місяца традиційно отримали грошові премії.

Високого визнання Олімпійського комітету представниця Королеви Спорту Юлія Левченко здобула завдяки чудовому виступу на чемпіонаті світу в Лондоні. Наша представниця стрибків у воду здобула «срібло», на шляху до якої повторила особистий рекорд (1,97 м) та двічі оновила його (1,99 м, 2,01 м).

Нагадаємо, напередодні чемпіонату світу Юлія стала чемпіонкою молодіжного чемпіонату Європи U-23.

За сприяння у вихованні та підготовці Юлії Левченко нагороди НОК отримали президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул та начальник Управління фізичної культури і спорту Міністрества оборони України Юрій Фіногенов.

Відзначимо, для Юлії це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України.