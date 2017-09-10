Команда з Сумщини – переможець волейбольного турніру Всеукраїнського фіналу «Olympic Moves»

Останнім конкурсом Всеукраїнського фіналу спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves» став турнір з волейболу.

Шість років поспіль, фінальним акордом проекту була артеківська гра «Артбол». Цьогоріч, за ініціативи Національного олімпійського комітету України та Федерації волейболу України був проведений саме волейбольний турнір.

Гра настільки захопила учасників, що з кожним виходом на поле, вони демонстрували злагодженість дій та покращували свою техніку.

Два дні лелеченята у запеклій, цікавій та захоплюючій боротьбі вели боротьбу за вихід до наступного кола змагань. До фінального раунду потрапили представники команд з Івано-Франківської, Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей.

За 3-4 місце боротьбу вели Івано-Франківщина та Дніпропетровщина, цього разу команда Дніпропетровщини виявилась сильнішою і посіли 3 місце.

Неймовірно емоційним виявився фінал, інші учасники підтримували хто Вінницьку, а хто Сумську області. Фаворитом вважалась остання команда і саме представники Сумщини і здобули золоті медалі у першому волейбольному турнірі.

«Ми дуже хотіли перемогти і вірили у свою перемогу, для цього цілий тиждень готувались. Наші старання не були марними, ми дуже щасливі з того», - так прокоментували переможці турніру.