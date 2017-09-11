Фінал проекту «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves» - урочисто закрили

Як у кожного старту є свій фініш, так і у фіналу Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя»-«Olympic Moves» - є завершення.

Протягом тижня 300 переможців з 25 регіонів України разом з «Юними лідерами» навчались, перемагали, дружили у Міжнародному Дитячому Центрі «Артек».

Цей проект став можливим завдяки Національному олімпійському комітету України за підтримки компанії «Кока-Кола».

В урочистій церемонії закриття брали участь наші почесні гості – начальник управління Олімпійського руху НОК України, бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду Анна Сорокіна та директор співдружності «Незламні» МДЦ «Артек» Володимир Бабич. А також наші олімпійці – дворазова срібна призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Світлана Мазій, срібні призери Олімпійських ігор з вільної боротьби Валерій Андрійцев і біатлону Олена Петрова, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор з вітрильного спорту Олена Пахольчик, бронзові призерки Ігор з гандболу Олена Яценко і легкоатлетка Ольга Саладуха й учасниця цьогорічного ЄЮОФ, багаторазова призерка чемпіонату України з плавання Вікторія Павленко.

Всі переможці та призери у 4-х видах прогами – «Презентація команд», «Олімпійська вікторина», «Комбінована естафета», «Волейбол» отримали заслужені нагороди – кубки, медалі, дипломи відповідних ступенів, набір учасника «Olympic Moves», а також футболки, шорти і кепки від офіційного екіпірувальника Олімпійської збірної компанії «PEAK» й сертифікати на отримання тенісного столу, універсальних воріт та набору для гри у флорбол відповідно від занятих місць.

Відповідні призи отримали і команди які посіли перші три місця у загальнокомандному заліку. «Бронза» – у представників Івано-Франківщини і Дніпропетровщини, друге місце – у команди з Вінницької області, а переможцем заліку стала команда з Донеччини.

Окрім призів від організаторів, команда з Донецької області отримала путівки до «Артеку» на літній період 2018 року від Міжнародного дитячого центру.

Також відзнаку «За дотримання правил чесної гри» отримала команда з Рівненщини.

Цьогорічний Всеукраїнський фінал виявився свого роду новаторським. По-перше, до змагальної програми був внесений волейбол, а по-друге, вперше разом з членами команди, до «Артеку» завітали і «Юні лідери», які стали дійсно опорою і підтримкою для своїх команд та помічниками – для педагогів-організаторів й оргкомітету. Під бурхливі оплески усіх учасників «Юні лідери» отримали подарунки від організаторів змагань.

Прапори спущені, подарунки роздані, ми з нетерпінням чекаємо на фіналістів-2018!