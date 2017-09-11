Медалісти Олімпійського фестивалю та їх тренери – отримуватимуть стипендії НОК

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Таке рішення було прийнято під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України, що відбулось під головуванням президента НОК Сергія Бубки.
З XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ), що в липні-2017 проходив в угорському Дьорі, наші спортсмени повернулись з 8 нагородами, де 3 – найвищого ґатунку, 4 – срібного і 1 – бронзового.
Протягом року, починаючи з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року медалісти та їх наставники отримуватимуть стипендії.
«Дуже важливо на цьому етапі підтримати перспективну молодь, на яку ми розраховуємо і сподіваємось побачити через певний час на олімпійському п’єдесталі», - наголосив Сергій Бубка.
Подібна ініціатива Національного олімпійського комітету діє з 2010 року. НОК виплачує стипендії усім чемпіонам і призерам ЄЮОФ та Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам.