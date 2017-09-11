День фізичної культури відзначили у Запоріжжі

Ряд заходів з нагоди Дня фізичної культури та спорту пройшли цими днями на Запоріжжі.

Разом із відомими спортсменами, представниками Національного олімпійського комітету у Запорізькій області, ШВСМ та іншими прихильниками спорту, представниками влади вийшли на ранкову руханку.

За словами організаторів, нікого до фізичних навантажень не змушували, всі посадовці майже одностайно виявили бажання розім’ятись перед вихідними. До того виступали юні спортсмени, які мали задати тон заходу.

Наступне свято, організоване Запорізьким обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, зібрало у парку культури та відпочинку «Дубовий гай» спортивний актив місцевих вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, представників професійно-технічних навчальних закладів, активістів шкільного спорту. Під час цього Олімпійського уроку відзначили представників освітянського спорту.

Кращих спортсменів, тренерів, викладачів фізичного виховання, спортивних організаторів та активістів було вручено подяки і грамоти.

Наступного дня, урочисте та видовищне свято зібрало більше 500 вихованців міських ДЮСШ у «Дубовому гаю». Кожна зі шкіл відзначилась показовими виступами своїх спортсменів. Також нагороджували кращих тренерів та спортсменів.