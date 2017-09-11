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«Фестиваль-ярмарок спорту» в Ужгороді
11 Вересня 2017 Поділитися
«Фестиваль-ярмарок спорту» в Ужгороді

8 вересня в Ужгороді пройшла наймасштабніша подія в рамках відзначення Дня Фізичної культури та спорту — «Фестиваль-ярмарок спорту».

З самого ранку площа Народна перетворилася на великий спортмайданчик. Кожен охочий міг знайти те, що йому до душі.

Протягом цілого дня діяло спортивне містечко, де кожна федерація та фізкультурно-спортивне товариство представляли свій вид через показові виступи та майстер-класи.

У спеціально облаштованих наметах представники усіх видів спорту, що розвиваються на Закарпатті, «рекламували» свій рід діяльності за допомогою завойованих кубків та медалей, яскравих малюнків та фотографій, таким чином закликаючи вступати до своїх лав.

Спортсмени, у свою чергу, продемонстрували все, на що вони здатні. 

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