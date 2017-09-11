День фізичної культури і спорту у Горішніх Плавнях відзначили зустрічами та святковим концертом

8 вересня з нагоди Дня фізичної культури і спорту в міськвиконкомі пройшла зустріч міського голови, голови відділення НОК України в м. Горішні Плавні Дмитра Бикова з кращими спортсменами, провідними тренерами та директорами спортивних шкіл міста.

У заході брали участь: Шишліков Микола - виконавчий директор відділення НОК України в Горішніх Плавнях; Павловський Євгеній - майстер спорту України, переможець Міжнародних турнірів класу «А» у 2017р. з боксу; Городинець Максим - майстер спорту України, чемпіон та призер чемпіонатів світу та Європи 2017р. з кульової стрільби; Алтухов Павло - майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи та світу 2017р. з веслування на байдарках і каное; Янчук Дмитро – бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, заслужений майстер спорту України, бронзовий призер чемпіонату Європи 2017р., чемпіон та призер кубків світу з веслування на байдарках і каное; Міщук Тарас - бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, заслужений майстер спорту України, бронзовий призер чемпіонату Європи 2017р., чемпіон та призер кубків світу з веслування на байдарках і каное; Анастасія Мельник – кандидат в майстри спорту, призерка чемпіонатів України серед дівчат та молоді до 23 років з дзюдо; Олексій Хабаров – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон України, срібний та бронзовий призер України з кульової стрільби, який встановив новий рекорд України; Анастасія Білоус – майстер спорту України, чемпіонка та призерка Чемпіонату України з веслування на байдарках та каное; Едуард Федорчук - майстер спорту України, чемпіон Кубку України та бронзовий призер чемпіонату України в парному розряді з тенісу; Мацапура Микола - заслужений тренер України, майстер спорту СРСР, президент веслувального клубу «Гірник»; Чирочка Віктор – тренер вищої категорії, майстер спорту СРСР з боксу, суддя міжнародної категорії, директор ДЮСШ №1; Безпалько Євгеній - заслужений тренер України, тренер вищої категорії, тренер-викладач з кульової стрільби ДЮСШ №1; Недбайло Віктор – тренер вищої категорії, майстер спорту СРСР, тренер-викладач з кульової стрільби ДЮСШ №1; Горяшин Ігор - тренер першої категорії, тренер-викладач з дзюдо ДЮСШ №1; Снурніков Ігор – тренер першої категорії, тренер-викладач з тенісу ДЮСШ №1; Середницький Олександр - тренер вищої категорії, майстер спорту СРСР, тренер-викладач з боксу ДЮСШ №1; Шафоростов Анатолій – Директор ДЮСШ №3; Стокоз Олександр – Директор ДЮСШ№2; Угнічева Надія – заступник міського голови; Зеленська Ірина – начальник відділу культури, спорту і туризму; Карпенко Ольга – завідувач сектору фізичної культури і спорту;

Дмитро Биков привітав усіх присутніх з професійним святом, подякував спортсменам і їх наставникам за успіхи, за примноження слави рідного міста і країни.

Цього ж дня в міському Палаці культури відділом культури, спорту і туризму спільно з відділенням НОК України проведено святковий захід для ветеранів фізичної культури і спорту, спортсменів і тренерів ДЮСШ та вчителів фізичної культури.