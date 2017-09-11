Учні першої міської гімназії Черкас відвідали Олімпійський урок в музеї

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Учні I міської гімназії долучилися до відзначення Олімпійського уроку з нагоди Дня фізичної культури та спорту.
Вони відвідали виставку, присвячену олімпійцям та відомим спортсменам області, що розташована у Черкаському обласному краєзнавчому музеї.
Із великим задоволенням учні 5-го класу слухали про історію Олімпійських ігор, досягнення видатних атлетів Черкащини із уст екскурсовода, провідного наукового працівника, заслуженого працівника культури України Тетяни Кайдалової. Під час екскурсії учні ставили чимало запитань, аби дізнатися максимум інформації, розглядали експонати.
Захід відбувся за підтримки адміністрації Черкаського обласного краєзнавчого музею та відділення НОК України в Черкаській області.
Усі учасники Уроку отримали подарунки.