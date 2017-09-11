У Краматорську масштабно відсвяткували День фізичної культури і спорту – 2017

9 вересня в Краматорську, що на Донеччині, в парку культури і відпочинку «Сад Бернацького» відбулося спортивне свято – День фізичної культури і спорту та обласний спортивно-масовий захід «Олімпійський урок».

На захід завітали заступник голови Донецької облдержадміністрації, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області Віктор Ремський, начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик, керівники обласних фізкультурно-спортивних організацій та федерацій.

Також почесними гостями свята були провідні спортсмени регіону з олімпійських видів спорту – бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 року, чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики (потрійний стрибок) Ольга Саладуха, майстер спорту України міжнародного класу, володар Кубку світу зі спортивної ходьби, учасник Олімпійських ігор 2012 і 2016 років Руслан Дмитренко, майстер спорту України з легкої атлетики, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, учасниця чемпіонату світу 2017 року Вікторія Ткачук.

«Приємно відзначити, що сьогоднішнє свято ми проводимо на прекрасному стадіоні в новому чудовому парку, які були нещодавно відкриті. І в багатьох інших містах, містечках «Олімпійський урок» проводиться на новозбудованих майданчиках зі штучним покриттям або інших спортивних локаціях, що зараз широкою програмою будуються або реставруються. Цю ініціативу в Донецькій області ми будемо продовжувати і в подальші роки, щоб збільшити доступність спортивної інфраструктури як у містах, так і в сільській місцевості, робити все кращі і кращі умови для наших спортсменів», - зазначив Віктор Ремський.

«День фізичної культури і спорту – це свято для всіх: працівників сфери, тренерів, викладачів, для тих, хто займається спортом, веде здоровий спосіб життя, а особливо для спортсменів, які зміцнюють імідж Донецької області, України на змаганнях найвищого рівня. Я бажаю, щоб гімн України на честь перемог наших земляків лунав якнайчастіше, і діти, які приходять у спортивні секції, брали приклад у наполегливості та кропіткій праці з видатних олімпійців Донеччини», - сказав Володимир Мицик.

Почалося спортивне свято з традиційної руханки, яку провела майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, переможниця Всесвітньої універсіади, неодноразова чемпіонка Європи, рекордсменка України, фіналістка чемпіонату світу, учасниця Олімпійських ігор 2004 і 2008 років Антоніна Єфремова.

Після цього біля 800 людей вийшли на традиційний забіг, який проходив по доріжках парку «Сад Бернацький» навколо нового поля зі штучним покриттям, відкритого в червні 2017 року. Очолили колону школярі – учасники змагань «Дитяча легка атлетика», юні футболісти, а також учні Донецького вищого училища олімпійського резерву імені Сергія Бубки, які тримали в руках олімпійський факел, прапори України, Донецької області та Національного олімпійського комітету.

На території парку були організовані спортивні локації та майданчики для показових виступів, де всі бажаючі могли ознайомитися з рядом видів спорту: авіамодельний спорт, баскетбол, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, боротьба самбо, важка атлетика, велосипедний спорт, волейбол пляжний, дзюдо, змішані єдиноборства ММА, карате JKS, кікбоксинг WAKO, кінний спорт, пауерліфтинг, рукопашний бій, скелелазіння, спортивні танці, стрільба кульова, сумо, сучасне п’ятиборство, триатлон, тхеквондо ВТФ, ушу, фунакоши шотокан карате, футбол, черліденг.

Діти мали змогу взяти участь у спортивних уроках, поспілкуватися з учасниками Олімпійських ігор, володарями нагород чемпіонатів світу та Європи, зробити пам’ятне фото, переглянути стенди з біографіями видатних олімпійців Донецької області, взяти автограф, а також виграти різноманітні призи від Національного олімпійського комітету України у вікторинах на олімпійську тематику.

На завершення заходу учасники Олімпійського уроку отримали подарунки з олімпійською символікою, а працівники спортивної сфери Донецької області були урочисто нагороджені грамотами управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Усього свято до Дня фізичної культури і спорту в Краматорську охопило 2125 учасників.