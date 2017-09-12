Відзначення кращих спортсменів та тренерів Чернігівщини до Дня фізичної культури і спорту

Вітання з цієї нагоди фізкультурно-спортивний актив Чернігівщини розпочав приймати 8 вересня у Чернігівській ОДА на урочистій зустрічі з керівниками області й міста.

Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Ніна Лемеш у вступному слові коротко означила проміжні здобутки Чернігівщини в галузях спорту та фізичної культури. Дійсно є і чим пишатися, і чого прагнути: протягом лише цього року у складі збірної команди України представники області завоювали на офіційних міжнародних змаганнях 73 медалі у 16 видах спорту, з яких 23 – золоті. У 2016 році спортсменами області на чемпіонатах світу і Європи, інших міжнародних змаганнях завойовано рекордні 104 медалі, 53 з яких – золоті. Тільки в цього року чернігівські спортсмени піднімалися на п’єдестал пошани чемпіонатів України 410 разів, 136 – за «золотом».

За вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту, досягнення високих спортивних результатів, високу професійну майстерність і з нагоди Дня фізичної культури і спорту Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджено:

Бегояна Анатолія – тренера-викладача з футболу Чернігівського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;

Іллюшина Михайла – головного спеціаліста відділу освіти Козелецької районної державної адміністрації Чернігівської області;

Могильного Віталія – тренера-викладача з важкої атлетики Ніжинської районної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос»;

Трембу Роберта – спортсмена-інструктора Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;

Чередінову Світлану – тренера-викладача з кульової стрільби комунального закладу «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа з олімпійських видів» Чернігівської обласної ради.

Також за високі спортивні досягнення та розвиток дефлімпійського руху грамотами та грошовими винагородами відділення НОК України в Чернігівській області нагородило:

Бистревського Дениса (вади слуху) – срібного та бронзового призера з плавання ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор (естафета змішана 4х100 вільним стилем, комплексна естафета 4х100, м. Самсун, Туреччина, липень 2017 р.);

Коломійця Олексія (вади слуху) – срібного призер з плавання ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор (естафета змішана 4х100 вільним стилем, комплексна естафета 4х100, 50 м брас, м.Самсун, Туреччина, липень 2017 р.);

Авраменко Катерину (вади слуху) - учасницю ХХІІІ-х літніх Дефлімпійських ігор (п’яте місце на індивідуальній дистанції);

Гунька Дмитра - тренера Бистревського Дениса, Коломійця Олексія, Авраменко Катерини.