На «Ярмарку спорту» у Харкові встановлений новий рекорд України

Четвертий спортивний ярмарок «Харків – спортивна столиця» пройшла 9 вересня у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.

У церемонії її відкриття брали участь перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, заступник міського голови з питань сім'ї, молоді та спорту Костянтин Лобойченко і директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Чубаров.

«Сьогодні дійсно проходить грандіозна подія в нашому місті, і вона не випадкова, тому що ми вкладаємо в спорт фінанси і душу. Для нас дуже важливо, щоб наші діти й молодь займалися спортом та саморозвитком, а завдання міста - створювати для цього всі умови», - зазначив Ігор Терехов.

В рамках ярмарку сьогодні було встановлено новий рекорд України - «Наймасовіша демонстрація елементів з тхеквондо». У масштабній акції біля головної сцени парку брали участь 2001 тхеквондист різного віку і їх тренери. Встановлений рекорд зафіксувала керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

«Харків - дійсно краще спортивне місто в Україні, і у нас є цьому підтвердження - на початку 2017 року Національний реєстр рекордів був зареєстрований 41 спортивний рекорд тільки в Харкові і області - це найкращий результат в Україні. Сьогодні ми фіксуємо в Харкові вже 42-й рекорд!»- зазначила керівник Національного реєстру рекордів.

Сертифікат про встановлення нового спортивного рекорду в Харкові Лана Вєтрова вручила першому віце-меру Ігорю Терехову.

«Я вітаю вас усіх з новим рекордом - це ще один крок вперед нашого міста. Тому що наше місто - найкраще, ми дійсно спортивна столиця України»- зазначив перший заступник міського голови.

В рамках заходу видатним спортсменам Харкова Ігор Терехов вручив Подяки міського голови та Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради.

Після цього на головній площі парку відбувся масштабний парад спортивних федерацій міста. Для гостей ярмарку спортсмени підготували видовищне шоу - масовий виступ за участю акробатів, гімнасток, представників бальних танців, черлідінгу та воркаута.

Всього на ярмарку спорту представлено 60 спортивних федерацій Харкова і 25 міських спортивних організацій. Учасники розмістились на декількох локаціях. Так, на центральній алеї пройшла презентація спортивних клубів, організацій, а також кращих фітнес-клубів міста, де всі бажаючі мали можливість ознайомитися з їх досягненнями та записатися до клубів та секція, які припали до душі.

На спортивних майданчиках пройшли турніри з різних видів спорту: міні-футбол, волейбол, теніс та ін. У них змогли взяти участь усі бажаючі.

«Завдання ярмарки - показати жителям Харкова, які у нас в місті є спортивні федерації, де вони знаходяться, щоб люди спробували свої сили в тому чи іншому виді спорту. Сьогодні тут представлені не тільки традиційні види спорту, а й незвичні для Харкова, наприклад, федерації бейсболу, американського футболу, тощо», - підкреслив Олексій Чубаров.

Відзначимо, що Ярмарка приурочена Дню фізичної культури України та Олімпійського уроку, який відзначається саме 9 вересня. Організатор заходу - Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Ярмарок спорту проходив під патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Під час заходу всі бажаючі мали можливість поспілкуватись і з уславленими спортсменами – Олімпійськими чемпіонами легкоатлеткою Людмилою Джіжаловою та представником зі стрільби з лука Віктором Рубаном, заслуженими майстрами спорту Ігорем Червінським, Наталією Москвіною, Тетяною Бережною, майстрами спорту міжнародного класу Оленою Ковтун, Вікторією Коваль, Дмитром Вереітіновим, Оленою Пастушенко та іншими.