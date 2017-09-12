Черкаські стрілки провели Олімпійський урок в гімназії

Днями в Першій міській гімназії м. Черкаси відбувся Олімпійський урок з кульової стрільби.

До учнів гімназії завітали аси кульової стрільби: срібний призер Олімпійських ігор Сергій Куліш, майстер спорту України Дмитро Омеляненко та заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Наталія Чепурна.

Під час уроку учні з великою цікавістю слухали спортсменів, які розповідали про особливості кульової стрільби як виду спорту, про власні тренування та здобутки. Сергій Куліш розповідав про Олімпійські ігри та участь в них, про досягнення національної збірної команди.





Велику кількість запитань учні ставили спортсменам.

Діти також мали можливість ознайомитися зі спортивною зброєю та приміряти спортивне екіпірування.

Гості вручили подарунки найактивнішим учням від відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.