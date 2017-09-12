Олімпійський урок з Андрієм Ковенко пройшов на Вінниччині

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Після старту Олімпійського уроку у День фізичної культури і спорту, по всій країні розпочався «Олімпійський тиждень».
Так, у Вінниці на Олімпійський урок завітали студенти першого курсу Вінницького торгівельно-економічного інституту.
З розповіддю про свій спортивний шлях та досягнуті висоти до студентів завітав майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики (спринт), срібний призер Кубку світу у командному заліку спортивна ходьба
Зустріч проходила у інтерактивному режимі, студенти поставили багато цікавих запитань, які стосувались спортивного життя, здорового способу харчування та виступів на змаганнях.
Наприкінці заходу було проведено вікторину на Олімпійську тематику. Десять найобізнаніших за вірні відповіді отримали сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету.