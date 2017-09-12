Новиниlarr Регіониlarr Олімпійський урок з Андрієм Ковенко пройшов на Вінниччині
Олімпійський урок з Андрієм Ковенко пройшов на Вінниччині
12 Вересня 2017 Поділитися
Олімпійський урок з Андрієм Ковенко пройшов на Вінниччині

Після старту Олімпійського уроку у День фізичної культури і спорту, по всій країні розпочався «Олімпійський тиждень».

Так, у Вінниці на Олімпійський урок завітали студенти першого курсу Вінницького торгівельно-економічного інституту.

З розповіддю про свій спортивний шлях та досягнуті висоти до студентів завітав майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики (спринт), срібний призер Кубку світу у командному заліку спортивна ходьба 20 км. (2012р), срібний та бронзовий призер Кубків Європи у командному заліку спортивна ходьба 20 км. (2013р.,2015р.), учасник Олімпійських ігор в Пекіні та стипендіат Вінницького відділення НОК  України Андрій Ковенко.

Зустріч проходила у інтерактивному режимі, студенти поставили багато цікавих запитань, які стосувались спортивного життя, здорового способу харчування та виступів на змаганнях.

Наприкінці заходу було проведено вікторину на Олімпійську тематику. Десять найобізнаніших за вірні відповіді отримали сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету.

 

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 150
Буенос-Айрес-2018 0389
Лозанна-2020 0850
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в